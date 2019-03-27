РИАМО - 27 мар. Свыше 4 килограммов героина изъяли у уроженца Средней Азии в подмосковной Балашихе, мужчину заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, у одного из домов на Вишняковском шоссе полицейские остановили иномарку под управлением 32-летнего уроженца Средней Азии. В ходе досмотра автомобиля в салоне оперативники нашли пакет с неизвестным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством героином весом более 4 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.