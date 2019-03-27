РИАМО - 27 мар. Более 20 килограммов черной икры изъяли полицейские в дорожном чемодане 23-летней жительницы Северного Кавказа, следовавшей из Астрахани в Москву, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Астраханской области задержана 23-летняя жительница одной из северо-кавказских республик, подозреваемая в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На трассе Тамбов – Волгоград – Астрахань сотрудники полиции остановили легковой автомобиль. Находившаяся в салоне девушка при виде полицейских занервничала. При осмотре в дорожном чемодане обнаружили 41 стеклянную и одну жестяную банку с черной икрой общей массой более 20 килограммов. Изъятое направлено на ихтиологическое исследование.

По данным полиции, девушка перевозила икру незаконно добытой рыбы семейства осетровых в Москву с целью ее сбыта на одном из рынков столицы за один миллион рублей. Накануне она арендовала квартиру в Астрахани, чтобы расфасовать продукцию в соответствующую тару.

В отношении задержанной отделом дознания УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления.