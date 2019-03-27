РИАМО - 27 мар. В Московской области с 2013-го по 2018-й год количество многодетных семей увеличилось практически в два раза, в настоящее время в Подмосковье проживают 76 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 245 тысяч детей, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

В среду в доме правительства Подмосковья проходит расширенное заседание коллегии министерства социального развития Московской области и регионального министерства образования.

«В настоящее время в Московской области проживают почти 76 тысяч многодетных семей. Количество многодетных семей в Московской области ежегодно увеличивается в среднем на 14%. В период с 2013 по 2018 год количество многодетных семей выросло практически в два раза, что свидетельствует о создании эффективной системы мер социальной поддержки семей, имеющих детей», - сказала Боос.

Она отметила, что в 76 тысячах многодетных семей воспитываются более 245 тысяч детей.