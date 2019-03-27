РИАМО - 27 мар. В подмосковном Подольске задержали молодого человека, у которого в рюкзаке обнаружили метилэфедрон, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 17:00 25 марта в Подольске на Физкультурной улице <…> установлен и доставлен в УМВД гражданин 1998 года рождения, у которого в ходе личного досмотра в рюкзаке обнаружено и изъято 6,81 грамма метилэфедрона», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.