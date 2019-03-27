РИАМО - 27 мар. В Подмосковье с начала 2019 года почти 14 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь, этот вид помощи в регионе сейчас оказывает 21 медицинское учреждение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2019 года в Московской области 13,7 тысячи жителей получили высокотехнологичную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения региона. Сегодня оформить направление на нее можно всего за 1 день вместо прежних 14», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что сегодня высокотехнологичную медпомощь оказывает 21 медицинское учреждение области, среди них Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), областной онкодиспансер в Балашихе, Дмитровская городская больница, Подольская клиническая больница и другие.

«Медицинская помощь, будь то первичная или специализированная, должна быть доступной для жителей. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы пациенты могли получить необходимые услуги в максимально короткие сроки. Сегодня подать документы на ВМП можно через любой МФЦ Подмосковья, а также оформить заявку самостоятельно - через портал государственных и муниципальных услуг Московской области», — отметил Матвеев.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний, в первую очередь онкозаболеваний, ожогов, для трансплантации органов и тканей, в челюстно-лицевой хирургии, травматологии, нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии.