РИАМО - 27 мар. В ночь на 27 марта на проспекте Маршала Жукова в Москве легковой автомобиль насмерть сбил человека, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Ночью на проспекте Маршала Жукова легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пострадавший скончался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.