РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. На портале «Добродел» стартовало голосование по строительству новых школ, в подмосковном Королеве рассматривают два варианта размещения объектов, сообщается в Instagram-аккаунте координационного совета горокруга.

«От нашего города в голосовании представлено два адреса: Королев, улица Академика Легостаева, Королев, микрорайон Первомайский. Каждый житель может отдать свой голос только за одну школу», – говорится в сообщении.

Чтобы оставить свой голос, необходимо выбрать город, затем адрес, за который вы хотите проголосовать. Ссылка на голосование.