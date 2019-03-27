РИАМО - 27 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в среду поздравил военнослужащих Нацгвардии РФ с профессиональным праздником и пожелал им несокрушимого здоровья.

«27 марта свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал Национальной гвардии Российской Федерации. Вы являетесь опорой и поддержкой для нашей страны, достойными представителями своего Отечества, а ваш героизм и мужество служат примером для нас. От всей души желаю Вам мирного неба над головой, несокрушимого здоровья и надежного тыла в лице Вашей семьи – написал глава регионального парламента в своем аккаунте в Instagram.

Брынцалов также пожелал им осуществления намеченных целей.

«Пускай все ваши цели и мечты реализуются. С праздником!» – подытожил он.

День войск Национальной гвардии РФ – профессиональный праздник военнослужащих, отмечается в России ежегодно 27 марта. В этот день командование Росгвардии вручает военнослужащим награды, выносит благодарности, присваивает воинские и специальные звания.