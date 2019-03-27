РИАМО – 27 мар. В Московской области 18 мая впервые пройдет Всемирный день ходьбы, площадкой для спортивного мероприятия станет город Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках программы по популяризации скандинавской ходьбы в регионе запланирован целый ряд мероприятий.

«В 2019 году, помимо Всемирного дня ходьбы, пройдет семинар для руководителей центров тестирования ГТО по подготовке судей по дисциплине «Скандинавская ходьба», в июне скандинавской ходьбой будут заниматься в рамках Спартакиады пенсионеров Московской области, а в июле в Сергиевом Посаде пройдет легкоатлетический забег «Сергиевым путем», в который будут включены элементы скандинавской ходьбы», – отмечается в сообщении.

Завершится сезон осенью традиционным Всероссийским днем ходьбы – в грандиозном мероприятии ежегодно участвует более 1 тысячи любителей дисциплины старшего возраста.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева скандинавская ходьба будет включена в реестр официальных видов спорта.

«Кроме того, было дано поручение работать над созданием трасс для занятий и соревнований и включать соревнования по скандинавской ходьбе в календарный план спортивных мероприятий. Это открывает большие перспективы для развития дисциплины. Отмечу, что скандинавская ходьба – это эффективный инструмент, позволяющий создавать условия для занятий спортом людей старшего поколения», – дополнил он.

Терюшков подчеркнул, что в Московской области есть все необходимые условия: трассы, опытные тренеры, более 30 секций для занятий ходьбой.

«В каждой из секций занимается в среднем около 50-100 человек на постоянной основе. Всемирный день ходьбы, который впервые пройдет в Подмосковье, мы планируем сделать традиционным. Разумеется, старты по скандинавской ходьбе мы будем включать в различные легкоатлетические мероприятия в Московской области. Это один из способов реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие», которая направлена на привлечение к занятиям физической культурой людей старшего поколения, а также создание условий для тренировок и проведения любительских соревнований», – подытожил Терюшков.