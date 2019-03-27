РИАМО - 27 мар. В Рузском округе Подмосковья угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 2,62 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 08:10 26 марта в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1986 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 21:00 25 марта до 08:10 26 марта в Рузском городском округе, поселке Дорохово, <…> неизвестный похитил ее автомашину Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 2,62 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Похитителя и машину ищут.