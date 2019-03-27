РИАМО – 27 мар. Члены местного отделения партии «Единая Россия» в подмосковном Реутове начали проведение занятий для детей в рамках муниципального партийного проекта «Городские библиотеки», сообщил в среду секретарь МОП, глава городского округа Станислав Каторов.

«Местное отделение партии уделяет особое внимание работе с детьми и подростками. Сегодня городские библиотеки становятся своеобразными воспитательными и культурными центрами, где можно не только взять на время литературу, но и принять активное участие в интерактивных программах, найти товарищей по интересам и научиться новому», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, одним из направлений этой работы стала организация детского кружка «В гостях у сказки» в городской библиотеке «на Молодежной», который проводят члены местного отделения партии. Помимо знакомства с добрыми книгами, детям предлагают попробовать себя в роли сказителей и художников. Вместе со взрослыми наставниками они пересказывают содержание любимых книг и создают собственные иллюстрации.