РИАМО – 27 мар. Особую популярность сейчас снискали шоу-румы, предприниматели все чаще открывают подобные заведения, здесь покупатель может не только получить заказанный через интернет товар, но и приобрести представленные в выставочном зале предметы, владельцы шоу-румов обязаны платить торговый сбор, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости в Москве.

«В случае, если организация, индивидуальный предприниматель осуществляет торговую деятельность, в том числе по образцам, на территории города Москвы с использованием объекта недвижимого имущества – офиса, помещения, в том числе арендованного, который оснащен оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов, то использование данного объекта при ведении торговой деятельности будет признаваться объектом обложения торговым сбором», – сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что организация, индивидуальный предприниматель, ведущие торговую деятельность, будут являться плательщиками торгового сбора.

Торговый сбор был введен в Москве в 2015 году.

«Его оплата осуществляется собственниками магазинов и других торговых объектов по окончании каждого квартала. Размер платежа зависит от площади и местонахождения объекта», – подчеркивается в материале.