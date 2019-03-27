РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жители поселка Сертякино в подмосковном Подольске попросили администрацию городского округа посодействовать в организации патрулирования улиц полицией в вечернее время, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина, замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов. В ходе встречи жители поселка Сертякино сообщили, что в вечернее время на их территории собираются наркоманы и лица, ведущие аморальный образ жизни, и попросили посодействовать в организации патрулирования полицией.

«Со своей стороны скажу, что от администрации округа мы напишем письмо начальнику ОВД с просьбой приблизить маршруты патрулирования к данному поселку. К сожалению, мы не можем дать указания провести маршрут патрулирования именно через данный поселок. Но попросить можем», – сказал представитель администрации городского округа.

Встречи с жителями микрорайона Лаговский будут продолжены. Так, 28 марта представители администрации встретятся с жителями в поселке МИС, а 17 апреля – в поселке Молодежный.