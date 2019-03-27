Заслуженный артист России Виктор Зинчук готовится отметить свой 61-й день рождения в окружении преданных зрителей – накануне праздничной даты гитарист-виртуоз даст концерт на сцене музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. О том, какими событиями запомнился юбилейный год и что ждет слушателей в «Новом Иерусалиме» 7 апреля, музыкант рассказал в интервью.

- Концерт в «Новом Иерусалиме» пройдет 7 апреля, накануне вашего дня рождения. В детстве ждешь этот праздник, чтобы получить подарки, а во взрослом возрасте уже стараешься сам всех одарить. Как планируете праздновать?

- Я обожаю дарить музыку. Я знаю, как люди преображаются под действием музыки, становятся добрее друг к другу, праздничное настроение передается, все друг друга заряжают. День рождения обязательно надо встречать с близкими, друзьями. Ученые говорят, что организм на генном уровне запоминает шок от рождения и потом каждый раз, когда годовой цикл проходит, человек как бы вновь появляется. И в это время хорошо быть не одному, а в окружении близких.

- Почему вы выбрали площадкой для праздничного концерта именно «Новый Иерусалим»?

- Для меня район Истры связан с очень многими воспоминаниями, у меня там дача. Обожаю местную природу, вижу, как все изменяется и благоустраивается. Отреставрирован комплекс «Новый Иерусалим», там невероятно красиво. Тем более, что в прошлом году у меня был уже опыт выступления в этом великолепном концертном зале.

- Чем в творческом плане вам запомнился минувший год, когда вы отметили свое 60-летие?

- Музыканты - люди счастливые. У них юбилей не один день, как у всех, а целый год - юбилейный тур, целый год праздника. В этом году концерты были по всей России, в Италии, в других странах. Но теперь я жду, когда юбилейный тур закончится и я смогу работать над новым альбомом.

В прошедшем году у меня был очень интересный опыт участия в программе «Синяя птица», где я выступал в качестве наставника и готовил к выступлению девятилетнего гитариста из Саратова. Сложнейшее произведение - концерт «Аранхуэс» - он исполнил с симфоническим оркестром.

Сейчас все текущие новости я отображаю у себя в Instagram. С удовольствием осваиваю новые технологии, с удовольствием делюсь новостями и слежу за событиями.

- Какая программа ждет слушателей в «Новом Иерусалиме»?

- Всего понемногу. Самый плохой жанр - это скучный. Сейчас у меня есть и умение, и опыт, и задор тоже остается. Поэтому репертуар юбилейного концерта - это то, что ты собрал, выстрадал, полюбил сам, полюбили зрители. Все произведения как на подбор: там и Россини, и Бетховен, и Моцарт. Да и цыганочка. Или вот недавно я по-своему сыграл вальс Шостаковича.

Будет и новое, и свое. У меня собирается потихоньку свой цикл «Времена года» - я уже написал «Апрель» и «Рождество» (зима), осталось два времени года. Будут и гитарные дуэли вместе с Дмитрием Лобановым - небольшой гитарный баттл. Так что уверен, что в этот прекрасный весенний день надо обязательно увидеться.