РИАМО - 27 мар. На проведение детской оздоровительной кампании в текущем году в Подмосковье предусмотрели свыше 2 миллиардов рублей, из них около 600 миллионов являются средствами из муниципальных бюджетов, сообщила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос.

В среду в доме правительства Подмосковья проходит расширенное заседание коллегии министерства социального развития Московской области и регионального министерства образования.

«Для проведения оздоровительной кампании на должном уровне в 2019 году на мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Это средства консолидированного бюджета, в том числе из бюджета Московской области почти 1,5 миллиарда рублей, из бюджета муниципальных образований – около 600 миллионов», – сказала Боос.

Она добавила, что в настоящее время в Московской области проживают свыше 652 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из них более 82 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации.

По ее словам, в прошлом году различными видами отдыха было охвачено около 430 тысяч детей Московской области, что составило более 68% от подлежащих оздоровлению детей. Это количество превысило запланированный показатель практически на 10%.