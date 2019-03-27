РИАМО - 27 мар. Сенаторы Совета Федерации РФ одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума, так, сперва будет устанавливаться соцдоплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом будет происходить индексация, сообщает РИА Новости.

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации. Также законом предусматривается перерасчет по новым правилам с 1 января 2019 года», – отмечается в сообщении.

Согласно принятому закону, в России меняется порядок расчета пенсий для людей, которые не смогли выработать необходимый стаж или получали небольшую зарплату. В этом случае социальная надбавка к пенсии до прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе страны, будет начисляться до 31 декабря, а с 1 января общая сумма пенсии будет проиндексирована на 7%.

Инициатива была разработана для реализации положений послания Владимира Путина о борьбе с бедностью в России.

Как сообщил глава социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

По оценке министра финансов РФ Антона Силуанова, доиндексацию по новым принципам произведут при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть. Ее оценивают в 15–20 миллиардов рублей в 2019 году.