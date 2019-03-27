РИАМО – 27 мар. Технологию «умного» сноса применят при демонтаже еще одного дома на западе Москвы, мероприятие будет проведено на средства из городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Департамент строительства приступил к сносу пятиэтажки, расселенной по программе реновации на западе Москвы в районе Можайский по адресу: улица Гродненская, дом 9. Ранее жители этого дома получили квартиры с улучшенной отделкой в новом современном доме в том же районе по адресу: улица Гжатская, дом 16 корпус 1. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Снос будет осуществляться за счет средств городского бюджета с использованием стандарта «умного» сноса.

«Основные принципы «умного» сноса, помимо максимальной переработки и повторного использования отходов, это безопасность и экологичность. «Умный» снос – это комплекс мероприятий, позволяющих провести разборку здания с минимальными неудобствами для окружающих, и при этом большая часть материалов передается в переработку», – уточняется в сообщении.

Строительный мусор можно использовать вторично почти на 100% – что уже немало, если учесть, что после сноса стандартной пятиэтажки на 4 подъезда остается порядка 5 тысяч тонн различных отходов.

Кроме этого, технология, позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды и сохранить максимальное количество деревьев.

«Умный» снос идет в несколько этапов. На первом этапе внутри здания демонтируются отдельные элементы с разделением отходов по группам – фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно. Затем они вывозятся на специализированные полигоны для дальнейшей переработки в целях повторного использования», – добавляется в материале.

По окончании первого этапа сноса остается только железобетонный остов здания. Его разбирают с помощью экскаватора-разрушителя, который также работает «умно».

«Он начинает работу движением «от себя» и разрушает верхнюю часть наружной стены внутрь здания. При помощи гидравлических ножниц перекусывает перемычку над окном верхнего этажа, затем разрушает нижележащие стены этажа. Дальнейший снос также продолжается внутрь. Такая технология работ максимально защищает окружающую площадку об падения обломков здания», – поясняется в материале.

Демонтированные конструкции доставляются на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Остатки армирования (металлолом) отделяются и направляются на переплавку.

Такая концепция сноса предусматривает также снижение количества образующейся пыли. Это достигается с помощью гидропушек, распыляющих воду под большим давлением. Снизить уровень шума помогает специальная защитная конструкция, которую устанавливают при необходимости со стороны близлежащей жилой застройки.

«Умный» снос не затягивает разборку зданий. Снос блочной пятиэтажки занимает не более двух месяцев. Технология используется при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов. Она применялась при демонтаже соседнего дома, стартовавшем 11 марта.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5173 дома.