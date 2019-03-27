РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жители одного из домов по улице Большая Серпуховская в поселке Железнодорожный подмосковного Подольска пожаловались на плохое отопление, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялось очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина, замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов. В ходе встречи жители одного из домов на Большой Серпуховской улице в поселке Железнодорожный пожаловались на плохое отопление.

«Из данного дома жалоб в управляющую компанию «Лаговское» за данный отопительный сезон (2018-2019 годов – ред.) не поступало ни от кого из жителей. В любом случае, в среду, 27 марта, мы придем и сделаем замеры», – сказал директор УК «Лаговское» Валерий Мартынов.

Он отметил, что также в поселке проведут собрание с жителями по вопросу установки лавочек возле подъездов.

Помимо этого, в ходе встречи Прошкина вручила памятные подарки и благодарности активным старостам территориального отдела.