РИАМО - 27 мар. Ford останется в России только в сегменте LCV (легких коммерческих автомобилей), управлять этим сектором бизнеса будет группа «Соллерс», с которой могут заключить специальный инвестконтракт, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт – Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер – группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации», – сказал Козак в интервью газете «Коммерсант».

Он уточнил, что сейчас с «Соллерс» обсуждается заключение СПИК (специального инвестиционного контракта) по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России. Вице-премьер РФ уточнил, что СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца. СПИК в автопроме выступит гарантией доступа к промышленным субсидиям, без которых производство будет нерентабельным.

Сейчас СП Ford Sollers контролируется Ford и владеет еще двумя заводами – во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татарстан). Реструктуризация компании ведется в рамках новой глобальной стратегии Ford. Концерн планирует сконцентрироваться на наиболее прибыльных сегментах.