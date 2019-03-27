РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 мар. Уполномоченные лица ООО «Сергиев-Посадского Регионального оператора» проведут встречи с жителями подмосковного Королева в приемной администрации городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«Дни приема 1-й и 3-й четверг с 14:00 до 16:00, 2-я среда с 10:00 до 12:00. А в апреле жителей принимает исполнительный директор регопертора – Олизаренко Андрей (4, 10 и 18 апреля), а в мае и июне – коммерческий директор организации – Янковский Михаил (15, 23 мая, 6, 20 июня)», – говорится в сообщении.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

О плохом вывозе мусора можно сообщить в Единую диспетчерскую систему (ЕДС) по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».