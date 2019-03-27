РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Музыкальный театр «Забияки» из подмосковного Красногорска стал лауреатом I степени в своей возрастной группе в областном конкурсе театрального искусства, сообщается в группе учреждения «Парки Красногорска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Детский музыкальный театр «Забияки» стал лауреатом I степени московского областного открытого конкурса театрального искусства «Театральная весна Подмосковья» в номинации «Эксперименты» в возрастной группе от 7 до 12 лет», – говорится в сообщении.

Конкурс прошел в подмосковном Щелкове с 21 по 24 марта.

«Ребята представили зрителям музыкальный спектакль «Жучка – хвост закорючка! Одним словом – дворняжка!». Юный актер Егор Станин, исполняющий роль Волка, получил заслуженную награду «Лучшая мужская роль», – отмечается в сообщении.