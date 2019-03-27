РИАМО - 27 мар. Строители завершили возведение надземной части дома по программе реновации на Изумрудной улице, в доме будет 120 квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершено возведение надземной части здания жилого дома по программе реновации в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы по адресу: улица Изумрудная, владение 26А. В ближайшее время строители приступят к отделочным работам. Ввести дом в эксплуатацию планируется в этом году», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – монолитный, общая площадь составляет 10575 квадратных метров, площадь квартир – 6476 квадратных метров. Общее количество квартир - 120.

Фасад жилого дома будет навесным и вентилируемым. Он позволит создать комфортный микроклимат внутри дома, обеспечить повышенные теплосберегающие свойства, снизить затраты на отопление. Вентилируемый фасад также обеспечит хорошую звукоизоляцию, простоту монтажа конструкций, неприхотливость в эксплуатации и широкую цветовую гамму материалов для создания архитектурных обликов.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.

«Стены в комнатах оклеят обоями на флизелиновой основе. Базовый цвет обоев будет белым, что обеспечит вариативность покраски в зависимости от предпочтений жителей. Также будет выполнена улучшенная подготовка потолков с покраской латексными акриловыми красками», – добавляется в сообщении.

В санузлах установят ванны, унитазы, раковины, полотенцесушители, на кухнях – плиты и мойки. Стены санузлов будут отделаны керамической плиткой светлых тонов на всю высоту, а стены рабочей поверхности кухни на всю длину – фартуком из керамической плитки. На полу в санузлах, а также на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах – ламинат не ниже 32 класса.

«Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты будут оснащены москитными сетками. Межкомнатные двери выполнят из слоеного шпона, а металлические входные двери утеплят. Входы в подъезды сделают удобными для маломобильных граждан и родителей с детьми. Входные двери оснастят домофоном», – подчеркивается в сообщении.

На первом этаже дома появится центр информирования по переселению жителей.

Как отметил Бочкарев, всего в районе Лосиноостровский по программе реновации новые квартиры получат жители 68 жилых домов. Для переселения подобраны пять стартовых площадок общей площадью 31,5 тысячи квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.