РИАМО - 27 мар. С 29 марта 2019 года застройщики, подавая ежеквартальную отчетность, будут обязаны раскрывать информацию о размере собственных средств, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста

Новый состав нормативов финансовой устойчивости застройщиков утвержден постановлением правительства РФ от 26 декабря 2018 года №1683.

«Согласно документу, застройщики, получившие разрешение на строительство (РНС) после 1 июля 2018 года, обязаны сдавать в рамках ежеквартальной отчетности, кроме нормативов Н1 и Н2, норматив о размере собственных средств (не менее 10% от стоимости строительства объекта)», – говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, правила расчета нормативов Н1 и Н2 также изменены.

«На сегодняшний день порядок расчета находится на утверждении. До даты утверждения всем застройщикам при подаче отчетности необходимо рассчитывать нормативы по старым правилам», – рассказала Пятова.

Таким образом, в период с 23 по 28 марта (включительно) застройщики вне зависимости от даты получения РНС могут сдавать отчетность со «старыми» нормативами. Начиная с 29 марта 2019 года отчетность от застройщиков, получивших РНС после 1 июля 2018 года, будет приниматься исключительно с учетом нового состава нормативов.

Пятова дополнила, что контроль наличия собственных средств у застройщика позволит оценить его финансовое состояние и не допустить появления новых долгостроев в случае, если у застройщика, например, возникнут временные сложности с финансированием строительства объекта в период перехода на работу со счетами эскроу.