РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 мар. Спортсмен школы подмосковного Королева киокушинкай карате стал бронзовым призером на первенстве Европы-2019 по карате, сообщается в Istagram-аккаунте школы.

«Бургете Кирилл – бронзовый призер первенства Европы 2019 в Израиле. Самый маленький представитель сборной Московской области на первенстве», – говорится в сообщении.

Соревнования по фуллконтакт карате среди детей, юношей и юниоров – The 1st European fullcontact karate championships прошли в городе Ришон-ле-Цион (Израиль – ред.).