РИАМО - 27 мар. В новой Москве жилой дом со встроенным детским садом на 125 мест получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Дом со встроенным детским образовательным учреждением расположен на улице Василия Ощепкова, дом 4 в ЖК «Москвичка» в поселении Сосенское.

«Проектом предусмотрено создание максимальных удобств как для проживания новоселов, так и для посещения детского сада. Монолитный дом, располагающий 1, 2 и 3-комнатными квартирами, построен из современных материалов с применением тепло- и энергосберегающих систем. Обеспечен надежный уровень пожарной безопасности», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Дом построен с учетом изучения реального спроса: так число однокомнатных квартир составляет 1149, двухкомнатных – 211, трехкомнатных – 16. Определено и количество мест для хранения автомобилей жильцов: 440 мест построено в подземном паркинге, еще 72 места будут использоваться для парковки на открытых автостоянках.

В детском саду площадью 1835 квадратных метров созданы максимально комфортные условия для занятий, отдыха, развития детей и эффективной работы персонала детского учреждения. Детсад полностью обеспечен современным оборудованием и удобной мебелью.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительство соцобъектов в ТиНАО спланировали так, чтобы в новых жилых комплексах и микрорайонах не было их дефицита мест в детсадах и школах. Уверен, проект реализованный в Сосенском, станет популярным и его примеру последуют другие застройщики», – полагает Жидкин.

Застройщиком выступает ООО «Лэнд ЮГ» (ГК «Гранель»).

«В рамках реализации проекта будет построен еще один жилой дом с детским садом на 120 мест, а также отдельно стоящий ДОУ на 225 мест и школа «Самбо-70» на 1125 учащихся», – уточнил Жидкин.