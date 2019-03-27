РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В поселке Железнодорожный подмосковного Подольска в текущем году планируют провести капитальный ремонт кровель в трех многоквартирных домах, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«На территории микрорайона Лаговский 84 многоквартирных дома. Также в территориальном отделе насчитывается около 3 тысяч частных домовладений. В 2018 году был проведен капитальный ремонт в домах поселке Романцево, дом №3, в поселке МИС, дом №1, в селе Сынково, улица Военная, дом №1, в поселке радиоцентра Романцево, дом №7», – сказала Прошкина.

Она добавила, что в текущем году за счет средств фонда капитального ремонта планируется выполнить капитальный ремонт кровель в поселке Железнодорожный, по улице Большая Серпуховская, в домах №№208, 210, 212.

Прошкина отметила, что также в текущем году будет произведен капитальный ремонт внутридворовых инженерных систем в селе Сынково по улице Военная, дом №2.

В рамках госпрограммы софинансирования ремонта подъездов «Мой подъезд» управляющая компания «Лаговское» в 2018 году отремонтировала входные группы и более 30 подъездов. В текущем году УК планирует отремонтировать 21 подъезд.