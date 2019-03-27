РИАМО - 27 мар. Мужчина, переходивший железнодорожные пути в неустановленном месте, погиб под поездом в районе станции «Салтыковская» в городском округе Балашиха, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«На железнодорожной станции «Салтыковская» Горьковского направления смертельно травмирован электропоездом сообщением Орехово-Зуево – Москва 27-летний молодой человек, переходивший пути в неустановленном месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.