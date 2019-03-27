РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска в текущем году планируют установить 11 новых линий уличного освещения по программе «Светлый город», сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«По программе «Светлый город» в 2018 году было построено уличное освещение по 5 объектам. К сожалению, в минувшем году планировалось построить 11 объектов уличного освещения, но из-за недобросовестного подрядчика работу по 6 объектам сделать не удалось», – сказала Прошкина.

Она добавила, что все эти объекты будут перенесены на текущий год.

«Помимо этого, планируется построить 11 новых линий уличного освещения. В том числе в деревне Новогородово от дома №11 до дома №8А, на улице Климовская (от улицы Большая Серпуховская до Южного обхода), в поселке МИС на улице Академика Горячкина, выезд от дома №1 до дома №76», – сказала Прошкина.

Она отметила, что также новые линии освещения появятся в деревне Матвеевское на улице Оборонная, в поселке радиоцентра Романцево вдоль домов №№1 и 2 и возле памятника, в поселке Лесные поляны к парку, в поселке Сосновый бор на детской площадке, в поселке Молодежный от дома №21А до дома №14, в деревне Слащево по улице Луговая, в деревне Лучинское, от дома №30 к дому №6В.

Площадь территориального отдела «Лаговский» составляет более 18,3 тысячи гектаров. На его территории находится 38 населенных пунктов, около 3 тысяч частных домовладений и около 12 тысяч человек. Помимо этого, в микрорайоне Лаговский 86,7 километра дорог местного значения, 49,2 километра дорог регионального значения и 27 километров дорог федерального значения.

Встречи с жителями микрорайона Лаговский будут продолжены. 28 марта представители администрации встретятся с горожанами в поселке МИС, а 17 апреля в поселке Молодежный.