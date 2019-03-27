РИАМО - 27 мар. Из столичной школы на Литовском бульваре эвакуировали порядка 300 человек из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает в среду «Интерфакс».

«Поступило сообщение, что в школе на Литовском бульваре в Москве заложено взрывное устройство. На место выехали сотрудники экстренных служб», – говорится в сообщении.

Всего из здания эвакуировали около 300 человек. Кинологи обследуют помещения.

Новая волна сообщений и звонков о минировании началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. В феврале по столице прокатилась новая масштабная волна лжеминирований. Получено более 800 анонимных сообщений об угрозах взрыва. За сутки 5 февраля обследовали порядка 700 объектов, для чего была проведена эвакуация 165 тысяч человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.