РИАМО – 27 мар. В поселении Московский ликвидировали гостиницу House on the Tree, объект был возведен без разрешительной документации, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости в Москве.

Незаконная постройка в виде дерева демонтирована в поселении Московский, между поселением Ульяновского лесопарка, СНТ «Маяк», ОНТ «Акатовское поле», СНТ «Верхнее Акатово». На ветвях самовольной постройки функционировала гостиница.

«Необычный отель «House on the Tree» в Новомосковском административном округе столицы был возведен на земельном участке, где предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. Земля под строительство гостиницы не предоставлялась. Объект возведен без разрешительной документации», – отмечается в сообщении.

Госинспекцией по недвижимости приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка, самострой ликвидирован, земельный участок освобожден.