РИАМО - 27 мар. Хозяин дома в подмосковном Егорьевске убил одного из своих собутыльников в ходе пьяной ссоры, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 26 марта в Егорьевске с улицы Заводская скорая помощь доставила в Центральную районную больницу мужчину 1985 года рождения с колото-резаными ранениями, который при оказании помощи скончался, и мужчину 1978 года рождения с резаной раной щеки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Егорьевску ГСУ СК России по Московской области хозяин дома 1973 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».