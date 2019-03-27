РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. До 31 марта региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» разработает единую схему расположения контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, это необходимо для организации системы обращения с отходами, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Поручение составить схему размещения контейнерных площадок в каждом муниципалитете дал губернатор Московской области. В Люберцах разработают до 31 марта. Наряду со схемой размещения, также необходимо проработать вопросы оборудования площадок, логистику, график вывоза мусора и другие вопросы», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что двухконтейнерная система сбора отходов в Московской области разработана по единому стандарту.

«Согласно схеме размещения площадок будут составлены маршрутные листы движения мусоровозов», – подчеркнул Ружицкий.

Уже сейчас региональный оператор отслеживает работу каждой единицы техники с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС, а также контролирует расход топлива. Это необходимо для эффективной организации системы обращения с отходами.