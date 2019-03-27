РИАМО - 27 мар. Порядка 1 тысячи светоотражателей на минувшей неделе раздали детям пешие инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», акция проводилась в районах школ и детских садов в целях повышения безопасности на дорогах, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы учреждения.

«Благодаря светоотражателю ребенок будет лучше виден водителю в темное время суток и в условиях плохой видимости при свете автомобильных фар. Светоотражающий брелок можно прикрепить на рюкзак, сумку, замок куртки, а также на велосипед или самокат», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, помимо администрирования платных парковок, пешие инспекторы АМПП оказывают водителям помощь при оплате парковки, внимательно следят за состоянием столичных дорог и фиксируют нарушения правил остановки и стоянки.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54.