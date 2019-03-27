РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю девочку, которая пропала в подмосковных Люберцах больше недели назад, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропала Голова Александра Сергеевна, 16 лет, город Люберцы. С 18 марта 2019 года ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост девочки 166 сантиметров, она нормального телосложения, волосы темные, прямые до плеч, глаза карие. Была одета в черную куртку-парку с рыжим искусственным мехом, синие брюки, черные сапоги до колена. С собой была черная сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Головы, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112». Также требуются добровольцы для расклеивания ориентировок в Люберцах.