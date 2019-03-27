РИАМО - 27 мар. Согласно статистике Росстата, доля россиян, работающих в неформальном секторе экономики, в 2018 году выросла до 20,1% - до 14,6 миллиона человек, сообщает Газета.ru.

Соответствующая статистика опубликована на сайте ведомства.

«По данным Росстата, в прошлом году неформальная занятость среди мужчин составила 21,7%, а среди женщин – 18,4%. При этом больше всего неформально занятых россиян ведомство насчитало в Чечне (64%), Дагестане (52%) и Кабардино-Балкарии (по 48%)», – говорится в сообщении.

В 2017 году в неформальном секторе российской экономики числились 14,3 миллиона человек, занятость в этом секторе составляла 19,8%.

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