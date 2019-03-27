РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске в поселках МИС и Молодежный микрорайона Лаговский в текущем году планируют комплексно благоустроить две дворовые территории, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«На территории микрорайона Лаговский в 2018 году были благоустроены две дворовые территории в поселках МИС, возле дома №10, и в поселке радиоцентра Романцево, у домов №№1 и 2. Были расширены парковочные места, улучшено уличное освещение, появились новые детские площадки и многое другое. В текущем году планируется комплексно благоустроить две дворовые территории в поселках МИС, во дворе домов №№5, 9 и 11, и Молодежный, во дворе домов №№10, 11, 12, 13, 14, 15», – сказала Прошкина.

Она отметила, что также в поселке Сертякино и деревне Новоселки планируется построить новые современные детские площадки, а по пожеланиям жителей планируется благоустроить и территорию у природного источника в деревне Валищево.

Встречи с жителями микрорайона Лаговский будут продолжены. 28 марта представители администрации встретятся с горожанами в поселке МИС, а 17 апреля в поселке Молодежный.