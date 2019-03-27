РИАМО – 27 мар. Завершается реконструкция ВМХ-велодрома класса В спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Спортивный объект расположен на улице Тарусская, владение 18 (ЮЗАО, Ясенево).

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на дополнительное обустройство велодрома. Здесь возведено административное здание и новая стартовая гора. В настоящее время идет устранение замечаний итоговой проверки. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Двухэтажное здание ВМХ-велодрома площадью 416 квадратных метров со стартовой горой возведено в южной части участка.

«В нем разместятся кабинеты тренеров и персонала, помещения для хранения инвентаря, велосипедов, мототехники, велоремонтная мастерская, комната охраны, медкабинет, переговорная, раздевалки с душевыми и санузлами. Со второго этажа здания можно выйти на стартовую площадку», – перечисляется в материале.

Существующая грунтовая ВМХ-трасса реконструирована, благодаря чему изменится геометрия виражей и препятствий.

«Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от 5 до 17 лет в соответствии с требованиями международной любительской ассоциации велоспорта», – уточняется в сообщении.

Объект возводится за счет городского бюджета.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам ВМХ-велодрома на Тарусской улице привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – резюмировал Антосенко.