РИАМО - 27 мар. В подмосковном Домодедове возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в деревне Калачево, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 25 марта в деревне Калачево в строительной бытовке с колото-резаным ранением был обнаружен труп гражданина 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Домодедову ГСУ СК России по Московской области гражданин 1984 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».