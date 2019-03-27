РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска в текущем году планируют отремонтировать более 6 километров региональных дорог, а также дороги в 5 деревнях и поселках, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в населенных пунктах территориального отдела «Лаговский» в минувшем году за счет областных субсидии в рамках программы софинансирования, были отремонтированы 5 линейных объектов в пяти населенных пунктах, протяженностью 3 километра», – сказала Прошкина.

Она добавила, что благодаря участию жителей в голосовании на портале «Добродел» в планы по ремонту на текущий год вошли 4 автомобильные дороги регионального значения, протяженностью более 6 километров. Это дороги ММК «Александровка-Лопаткино», «Матвеевское», «Сынково», «Сынково-Пузиково».

Помимо этого, в текущем году отремонтируют дороги в деревне Бережки от остановки до клуба, в деревне Гривно от дома №63 до дома №24, в поселке Леспроект, проезд между домами №№2,3,8,9, в поселке Сосновый бор, в поселке МИС на улице Промышленная и от дома №5 до объездной дороги, в деревне Северово от дома №54 до улицы Солнечная. Также планы по ремонту дорог за счет местного бюджета в настоящее время еще формируются.

Прошкина отметила, что в 2018 году отремонтировали дороги в поселке Молодежный, в деревне Коледино, в деревне Романцево, в деревне Лаговское, в деревне Бережки. Был построен тротуар в деревне Большое Толбино.

«К сожалению, в минувшем году не удалось отремонтировать дороги в деревне Бережки по улице Круглая и в деревне Сергеевка. Вопрос остается на контроле и при формировании перечня работ на текущий год он будет рассмотрен», – добавила она.

Встречи с жителями микрорайона будут продолжены. 28 марта представители администрации встретятся с горожанами в поселке МИС, а 17 апреля в поселке Молодежный.