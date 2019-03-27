РИАМО – 27 мар. С апреля на Московской железной дороге начнется летняя ремонтно-путевая кампания – масштабная программа по обслуживанию инфраструктуры, направленная на обеспечение безопасности, надежности и повышение скорости движения поездов, запланировано отремонтировать 444,4 километра путей и заменить 308 стрелочных переводов, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Объем летних путевых работ на МЖД в текущем году сохранился на уровне 2018 года.

«Для проведения работ железнодорожники разработали специальные технологические «окна» (в настоящее время планом предусмотрено 1178 «окон» различной продолжительности). Так, 46% от общего объема работ пройдут по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемые участки будут закрыты для движения поездов», – отмечается в сообщении.

Такой способ позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

«На таких участках движение поездов организовывается по соседним путям с использованием реверсивного движения, что позволяет пропускать поезда в оба направления», – уточняется в материале.

Ремонтная кампания пройдет в три этапа: апрель – май, июль – август и сентябрь – октябрь.

«Основной объем работ будет выполнен на следующих направлениях: БМО (Большое кольцо МЖД); Москва – Красное; Москва – Рязань; Москва – Шаховская; Москва – Савелово; Рязань – Кустаревка; Москва – Александров; Москва – Ожерелье; Люберцы – Черусти; Москва – Курск; Москва – Брянск; Ожерелье – Павелец; Рязань – Ряжск», – перечисляется в материале.

Ежесуточно на МЖД курсируют более 4,5 тысяч пригородных, пассажирских и грузовых поездов. При разработке «окон» железнодорожники тщательно прорабатывают график движения поездов. Основная задача – сохранить максимальное количество и привычное расписание пассажирских поездов, а также обеспечить вывоз максимальных объемов грузов по синхронизированным с клиентами планам.

«Самые длительные по продолжительности технологические «окна», подразумевающие наиболее заметные изменения в графике движения, назначаются в ночное время или выходные дни», – добавляется в материале.

При этом ремонтно-путевая кампания будет синхронизирована с работами по развитию Московского железнодорожного узла, включая строительство дополнительных главных путей, интеграцию МЦК с радиальными направлениями железной дороги, реализацию проекта МЦД.

«Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и следить за расписанием пригородных и пассажирских поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru)», – резюмируется в пресс-релизе.