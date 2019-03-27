РИАМО - 27 мар. Набережную Марка Шагала в Москве планируют благоустроить, в частности, здесь появятся искусственные холмы, ограждающие от ветра с реки и городского шума, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Набережная входит в состав жилого комплекса «Зиларт». Ее реконструируют в соответствии с утвержденной концепцией. Здесь создадут многофункциональный «умный» ландшафт, включающий места отдыха, павильоны, а также разнообразные формы взаимодействия человека и природы, например, искусственные холмы.

«Холмы оградят прогуливающихся по набережной от ветра с реки и городского шума. Защитную функцию будут выполнять деревья и кустарники, которые застройщик «Зиларт» высадит на склонах», – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Набережная Марка Шагала длиной 3,8 километра и площадью озеленения около 20 гектаров станет важнейшей частью благоустройства не только конкретного жилого комплекса, но и всего города.

«Работы по благоустройству набережной застройщик планирует начать уже в этом году», – дополнила Пятова.