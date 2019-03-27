РИАМО - 27 мар. После мощной волны тепла в Московском регионе в конце марта, в центре России в начале апреля ожидается очередное вторжение полярного воздуха, сообщается на сайте «Метеовести».

«Столицу холодный фронт прошел ночью, поэтому температура сегодня понизится почти на 5 градусов, а вот интенсивность снежных зарядов прогнозируется совсем небольшой – выпадет 1,5 миллиметра осадков. Это меньше нормы одного ненастного дня. С четверга облака рассеются. Небольшие дожди возможны лишь в пятницу, а столбики термометров опять поползут вверх. В выходные дни в Москве до плюс 10–13 градусов», – говорится в сообщении.

Однако нынешнее похолодание, которое пришло в Московский регион, не будет последним. По предварительным прогнозам, более мощное вторжение полярного воздуха ждет жителей центра России в первые дни апреля.