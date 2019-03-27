РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске с 1 июля текущего года планируют установить единый норматив на подогрев холодной воды, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

В поселке Железнодорожный микрорайона Лаговский 26 марта состоялась очередная встреча с жителями по вопросам выполнения муниципальных программ социально-экономического развития. Входе мероприятия Прошкина отчиталась о проделанной работе в 2018 году и планах на текущий год. Также во встрече принял участие замглавы администрации горокруга по развитию территорий Сергей Иванов и представители различных комитетов администрации.

«Выравнивание условий проживания населения в различных микрорайонах горокруга одна из основных задач при объединении территории. Данный вопрос решается и путем перехода на единые нормативы и тарифы. Кратность тарифов ЖКХ в 2015 году составляла 1,87. Было принято решение об их поэтапном сближении. За три года объединения тарифы снижены по Лаговской территории на 24,8 % по воде и на 44,2 % по водоотведению», – сказала Прошкина.

По ее словам, в настоящее время установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. С 1 июля текущего года планируется установить единый норматив на подогрев холодной воды.

Прошкина добавила, что политика сдерживания тарифов, которые не будут превышать уровень инфляции, будет продолжена и в следующей пятилетке.

Площадь территориального отдела «Лаговский» составляет более 18,3 тысячи гектаров. На его территории находится 38 населенных пунктов, около 3 тысяч частных домовладений и около 12 тысяч человек. Помимо этого, в микрорайоне Лаговский 86,7 километра дорог местного значения, 49,2 километра дорог регионального значения и 27 километров дорог федерального значения.

Встречи с жителями микрорайона Лаговский будут продолжены. 28 марта представители администрации встретятся с горожанами в поселке МИС, а 17 апреля в поселке Молодежный.