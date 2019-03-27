РИАМО – 27 мар. Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверять агрегатор Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства, поводом для этого стала жалоба бизнес-объединения «Опора России», пишет в среду газета «Известия».

В организации уверены, что агрегатор навязывает отелям невыгодные условия договора.

«В частности, существует требование о паритете цен, согласно которому объект размещения не может установить стоимость номера на других сервисах онлайн-бронирования, включая собственные сайты, ниже, чем на Booking.com», – сказал представитель пресс-службы ФАС России.

Заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин пояснил, что в настоящее время проводится тщательный анализ информации по данному заявлению.

«По завершении изучения материалов будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения в соответствии с законом о защите конкуренции», – дополнил он.

В ФАС России подчеркнули, что решение по этому вопросу будет принято через два месяца.

«Тем временем эксперты считают, что доказать нарушение со стороны сервиса будет проблематично», – подчеркивается в статье.

По прогнозам, служба ограничится лишь предупреждением.