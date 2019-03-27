РИАМО - 27 мар. В столичной подземке на станции метро «Войковская» неизвестный злоумышленник напал на пассажира и похитил у него документы, 400 долларов, 15 тысяч рублей, телефон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение от пострадавшего – мужчины 1982 года рождения – поступило 26 марта в 15:12.

«Установлено, что 26 марта в 14:20 на станции метро «Войковская» неизвестный, угрожая пострадавшему предметом, похожим на пистолет, открыто похитил у него сумку, в которой находились документы на его имя, 400 долларов США, 15 тысяч рублей, сотовый телефон, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил свыше 68 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», резюмировал представитель пресс-службы.