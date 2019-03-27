РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Сотрудники пожарной охраны подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в сарае в микрорайоне Ново-Сырово, сообщил «РИАМО в Подольске» пожарный.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре в строении горокруга поступило 26 марта в 21:24.

«Пожар в сарае на улице Плещеевская, дом №56Г ликвидировали 26 марта в 22:33. Погибших и пострадавших нет», – сказал пожарный.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.