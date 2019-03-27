РИАМО - 27 мар. В столичной подземке на Люблинско-Дмитровской линии произошел сбой, поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщается в Twitter-аккаунте «Московское метро».

«На Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии в сторону центра», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведется работа по введению движения в график.

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