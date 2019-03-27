РИАМО - 27 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской̆ области Андрей Разин в среду заложит первый камень под строительство нового предприятия по производству колбас и мясных деликатесов в Коломенском городском округе.

«Проект реализует предприятие «Агрофуд» в Коломенском городском округе. Производственная мощность будущего завода по производству колбас и деликатесов из мяса составит 4,8 тысячи тонн продукции в год», - сказал Разин.

«Агрофуд» является совместным предприятием российских инвесторов и венгерского собственника мясоперерабатывающего завода «Хунгарофуд-2009», успешно работающего на рынке Европейского Союза.

«Для создания нового предприятия планируется закупить самое передовое технологическое оборудование. Здесь будут внедрены современные технологии производства, используемые европейскими партнерами», - отметил Разин.

В церемонии закладки первого камня примут участие руководители Коломенского городского округа, представители посольства Венгрии, а также другие официальные лица.

«С открытием завода в этом округе Подмосковья появятся 125 новых современных рабочих мест. Уверен, что создание нового предприятия станет еще одним стимулом для развития мясоперерабатывающей̆ отрасли Московской̆ области», - заключил министр.