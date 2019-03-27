РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 мар. Холодное водоснабжение отключат на улицах Дачной, Дорожной и Поселковой в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в среду в связи с ремонтными работами, сообщается на официальном сайте Красногорского Водоканала.

«Двадцать седьмого марта с 9:30 до 17:00 будет отключена подача холодной воды. Без воды: улицы Дачная, Дорожная, Поселковая в Нахабине», – говорится в сообщении.

Воду отключат из-за ремонтных работ.

26 марта также из-за ремонтных работ в поселке Нахабино без горячего или холодного водоснабжения оставались ряд домов и социальных объектов на улицах Панфилова и Институтской.