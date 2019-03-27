РИАМО – 27 мар. В России женщинам, трудящимся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня, в настоящее время их занятость составляет 36 часов в неделю, а не 40, как у всех остальных, при этом они получают полную зарплату, передает в среду газета «Известия».

Вопрос об отмене или сохранении нормы сейчас рассматривают в Минтруде, подтвердили изданию в ведомстве.

«Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством», – говорится в сообщении.

По данным издания, увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 миллионов женщин.

«Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Сейчас Минтруд прорабатывает вопрос ее отмены или инкорпорации в действующее законодательство», – заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, инициатива будет включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года, пояснили изданию в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако материалов Минтруда по этой теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.

Вместе с этим в министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу, заявила зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», – дополнила она.

Юрова уверена, что хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока. Так, во многих селах и деревнях до сих пор приходится носить воду из колодца и растапливать печь.

«Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах. На длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах», – перечислила Юрова.

По сведениям Росстата, в сельской местности проживают 37,6 миллиона человек. При этом 20,3 миллиона – это женщины, из них трудоустроены 63,3%. Т Таким образом, мера затронет около 12,9 миллиона работниц.