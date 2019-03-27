РИАМО – 27 мар. В России женщинам, трудящимся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня, в настоящее время их занятость составляет 36 часов в неделю, а не 40, как у всех остальных, при этом они получают полную зарплату, передает в среду газета «Известия».
Вопрос об отмене или сохранении нормы сейчас рассматривают в Минтруде, подтвердили изданию в ведомстве.
«Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством», – говорится в сообщении.
По данным издания, увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 миллионов женщин.
«Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». Сейчас Минтруд прорабатывает вопрос ее отмены или инкорпорации в действующее законодательство», – заявили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, инициатива будет включена в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года, пояснили изданию в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако материалов Минтруда по этой теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.
Вместе с этим в министерстве прошло как минимум два совещания по этому вопросу, заявила зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах.
Юрова уверена, что хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока. Так, во многих селах и деревнях до сих пор приходится носить воду из колодца и растапливать печь.
«Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах. На длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах», – перечислила Юрова.
По сведениям Росстата, в сельской местности проживают 37,6 миллиона человек. При этом 20,3 миллиона – это женщины, из них трудоустроены 63,3%. Т Таким образом, мера затронет около 12,9 миллиона работниц.
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